Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»
Шукачам стародавніх артефактів вдалося знайти на старому вівтарі написи, які свідчать про повстання проти Ізраїльського царства моавитян.
Примітним є той факт, що такі відомості є у Святому Письмі. Цю неймовірно цікаву знахідку вдалося знайти в йорданському Атароті.
Цей артефакт зберігався в моавитянському святилищі до 2010 року. Тільки через 9 років вчені вирішили дослідити знахідку, результати роботи опублікував журнал Levant. Згідно з виявленими написами моавитянський цар Мешой, зважився розпочати військові дії проти ізраїльської армії.
Як відзначають дослідники, вівтар виготовили після повстання царя Меша проти Ізраїлю. Меш завоював стародавнє місто Атафор та інші ізраїльські міста. У Біблії цей заколот описується так: Меш воював з Ізраїльським царством через небажання платити щорічну данину, яку моавитяне повинні були виплачувати.
Перемігши у битві, Моав перестав виплачувати ізраїльтянам данину у кількості 1000 ягнят і чималих запасів вовни. Таким чином вдалося довести, що захоплення міста Атарот у 2800 році є справжнім історичним фактом. Цінність розшифрованого напису полягає в тому, що у моавитян була власна унікальна система письма, яка разюче відрізнялася від сусідніх народностей. Також, крім написів, археологи розкопали статуетку божества грози і родючості Хадада.