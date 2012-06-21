Іспанські археологи заявили про те, що після двох століть безплідних пошуків їм вдалося виявити древнє поле битви, на якому легендарний полководець Ганнібал здобув свою першу велику перемогу.

Як повідомляє телеканал Fox News, поле, про яке йде мова, знаходиться в центральній частині Іспанії. Місцеві археологи прийшли до висновку, що саме на ньому в 220 році до нашої ери армія Ганнібала розгромила об'єднане військо місцевих племен.

Вважається, що це була перша велика перемога карфагенського полководця, яка принесла йому славу, а через два роки дала йому можливість стати одним із головних героїв Пунічної війни проти Риму.

Відомо, що до свого вторгнення в Італію Ганнібал знаходився в Іспанії, де командував 25-тисячною армією. Він бився з вождями олькадів, вакеїв і карпетанів, захоплював їх міста, підпорядковуючи їх владі Карфагена.

У новому дослідженні експерти пояснюють, що в 220 році до нашої ери армія Ганнібала поверталася на свою базу Карт Хадашт, сучасну Картахену, після завоювання міста Гельмантіка, нині це місто Саламанка. Військо було обтяжене військовими трофеями.

Місцеві вожді вирішили цим скористатися і, за переказами, зібрали величезну армію з 100 тисяч воїнів. Ганнібал дізнався про це. З огляду на те, що його армія була в чотири рази меншою за противника, він уник відкритої битви.

Полководець влаштував пастку і напав на ворога в той момент, коли армія супротивника вбрід переправлялася через річку Таг. Противник був розбитий, після чого місцеві племена були остаточно підпорядковані Карфагену.

Понад два століття вчені сперечалися про те, де саме сталася ця битва. Сучасні дослідники доводять, що це місце знаходиться біля сучасного міста Дрієбес в провінції Гвадалахара.

На користь своєї гіпотези вони приводять низку доказів. Наприклад, недавно в цьому місці було виявлено дорімску дорогу, яка перетинала річку Таг біля древнього поселення Карака.

Крім того, при обстеженні місцевості археологи виявили залишки структури правильної чотирикутної форми, створеної людиною. Вчені вважають, що це була частина табору армії Ганнібала.

Вчені також вивчили рельєф, який через геологічні умови за минулі тисячоліття практично не змінився. Проведене на місцевоті геологічне дослідження показало, що навіть броди на річці Таг розташовані там, де вони були за часів Ганнібала.

Рельєф цього древнього поля битви дав порівняно невеликому карфагенському війську ключову тактичну перевагу перед військом противником, яке переважало за його за кількістю в чотири рази.

На думку авторів роботи, саме в районі Дрієбес Ганнібал вміло розмістив свою 25-тисячну армію і 40 бойових слонів на оборонних позиціях, споруджених на березі річки Таг, що дозволило йому перемогти 100-тисячну армію місцевих племен.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»