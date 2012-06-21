У відкритій вугільній шахті, розташованій у східній Сербії, знайшли римський корабель, який колись був частиною річкового флоту Вімінаціума, столиці римської провінції Мезія. Дивіться відео нижче.
Розкопки, які привели до виявлення стародавнього судна, стартували ще кілька років тому, проте в останні кілька місяців археологи змушені були припинити роботи через пандемію коронавірусу. Тепер проєкт відновився і вчені можуть поділитися новими результатами.
Вімінаціум — величезне римське поселення, в якому жили пнад 45 тисяч осіб. У місті були храми, іподром, амфітеатр, лазні, акведуки, а також інші досягнення римської цивілізації. Міомір Корача, керівник археологічної експедиції, заявив, що стародавнє судно, яке знайшли в руїнах Вімінаціума, датується третім століттям нашої ери.
«Римський річковий флот повинен був захищати ці землі від варварів. Нам рідко вдається виявити римські кораблі, так як деревина зазвичай не зберігається протягом тисяч років. Але іноді нам все ж щастить, і ми знаходимо дещо цікаве», — зазначив археолог, додавши, що довжина судна становила майже дев'ятнадцять метрів. Корабель приводився в рух трикутним вітрилом, а також шістьма парами весел. Крім великого корабля в сербській вугільній шахті вчені знайшли фрагменти двох стародавніх човнів менших за розміром.
Розкопки Вімінаціума йдуть з 1882 року, але археологи підрахували, що вони досліджували тільки 4% території, яка, становить 450 гектарів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»