Археологи знайшли сенсаційну знахідку – римські боксерські рукавички, які було виготовлено 120 років після народження Христа. Рукавички знайшли у римському форті Віндоландія (він був під римською окупацією приблизно з 85 р. до н.е. до 370 р. н. е), що знаходиться на південь від Адріанської стіни у північній Англії.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Шкіряні боксерські рукавички добре збереглися завдяки безкисневому середовищу під бетонною підлогою, яку римляни збудували в конюшні для кавалерії.
Рукавички легко можна одягнути на руку, вони ідеально підігнані до суглобів. Древні кожум’яки наповнили рукавички натуральним матеріалом, який поглинув удар: конячим волосом і скрученою шкірою.
Більшу рукавичку виготовлено з одного шматка шкіри, на ній видно сліди зносу від ударів, тоді як менша рукавичка має ідеальний стан.
Доктор Ендрю Бірлі, генеральний директор та директор фонду «Війндроланд», який керував розкопками розповів, що він бачив римські боксерські рукавички, які зображені на бронзових статуях та скульптурах, але мати дві вцілілі шкіряні боксерські рукавички, яким 2000 років, це сенсаційна знахідка, справжній скарб військових обладунків.
У древності римляни займалися боксом. Це був вид спорту, яким володів кожен легіонер римської армії. Таким чином воїни тренувалися, вдосконалювали свою фізичну майстерність. Влаштовували і змагання з кулачних боїв, де бійці змагалися перед натовпом людей, які часто робили букмекерські ставки на результат.