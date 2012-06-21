Християнську базиліка 4 століття нашої ери, була знайдена в Бета-Саматі, старовинному місті в Ефіопії, яке колись було частиною цивілізації Аксумітів.
Руїни церкви датуються тим часом, коли християнство стало офіційною релігією імперії Аксумітів.
«Ранні базиліки в Ефіопії були ключовими місцями християнського поклоніння, а місцевість у Бета-Саматі є однією з перших у Аксумітському царстві. Її збудували після того, як цар Езана прийняв християнство в середині четвертого століття нашої ери», – йдеться в заяві, опублікованій у Fox News.
Світські та релігійні артефакти були виявлені в базиліці та навколо неї, зокрема статуетки тварин, хрести, печатки, які, ймовірно, використовувались для торгівлі та управління. Комерційні та побутові будівлі також були знайдені в Бета-Саматі. Золотий перстень, який вказує на римський вплив, теж знайшли в базиліці.
«Імперія Аксума була однією з найвпливовіших стародавніх цивілізацій у світі, але вона залишається однією з найменш відомих і вивчених», – заявив у заяві Майкл Харроуер, доцент кафедри археології з університету Джона Хопкінса та головний автор дослідження. «Розкопки Бета-Саматі допомагають заповнити важливі прогалини в нашому розумінні давньої доаксумітської та аксумітської цивілізацій».
Бета-Саматі місцевою мовою означає «дім аудиторії», що може вказувати на її роль як важливого давнього адміністративного центру.
Місто було збудоване приблизно в 750 році до н.е., жителі його покинули майже 1000 років потому, близько 650 року після народження Ісуса Христа.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»