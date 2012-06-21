Археологи, ймовірно, виявили село, де, як кажуть, Ісус з'явився після того, як він воскрес після розп'яття

Археологи в Ізраїлі зробили важливе відкриття для всього християнського світу. Вони стверджують, що знайдена ними фортеця має пряме відношення до подій, описаних у Новому Заповіті. Вони нібито виявили місто Емаус, згадане в Євангелії від Луки. Саме там апостолам з'явився воскреслий Христос.

Згідно з Євангелієм від Луки, після розп'яття Ісуса двоє його учнів пішли в село Еммаус. Дорогою в село поряд з ними пройшов незнайомець і запитав, що відбулося в Єрусалимі. Тільки коли учні прийшли в Еммаус і зупинилися на обід, незнайомець відкрився їм, що він Ісус Христос, йдеться в цій біблійній історії.

У документі, який буде опублікований у серії «Нові дослідження в археології Єрусалиму і його регіону», два археолога вважають, що археологічним об'єктом під назвою Кіріаф-Іарімі може бути Еммаус. Місцезнаходження Еммаусу тривалий час було предметом суперечок, і в минулому пропонувалося кілька різних місць його розташування.

Вчені називають 8 археологічних пам'яток, які міг відвідати Ісус після розп’яття.

Хоча біблійні вчені в цілому згодні з тим, що Ісус був реальною людиною, вони довго обговорювали, які історії в Біблії дійсно мали місце, а які – ні. Історія появи Ісуса в Еммаусі, можливо, ніколи не траплялася.

Але кілька підказок вказують на те, що Кіріаф-Іарімі є Еммаус. Наприклад, в Євангелії від Луки сказано, що Еммаус знаходиться «в 60 стадіях» від Єрусалиму, відстань приблизно дорівнює 8 милям (13 кілометрів), що відокремлює Кіріаф-Іарімі від Старого міста Єрусалима, вважають вчені.

Недавні розкопки в Кіріаф-Іарімі також виявили багато укріплень, які були відремонтовані в першій половині другого століття до нашої ери, і, згідно з Книгою Маккавеїв, імперія Селевкідів (імперія, керована нащадками одного з генералів Олександра Македонського), що контролювала більшу частину регіону, укріплюючи кілька місць, зокрема Еммаус.

Вчені не можуть бути повністю впевнені, що Кіріаф-Іарімі – це Еммаус, а не ще одне місце, укріплене Селевкідами. Але той факт, що воно знаходиться в 60 стадіонах від Єрусалиму, підтверджує цю версію.

Знайдена кераміка в Кіріаф-Іарімі дозволяє припустити, що це місце було заселене приблизно в той час, коли, як кажуть, жив Ісус. Це означає, що тоді там було село, яке могли б відвідати учні Ісуса, і де Ісус міг би з'явитися перед ними.

Для археології це дивовижне відкриття. Однак є скептики, які застерігають від того, щоб пов'язувати Кіріаф-Іарім з біблійним містом Емаусом. До їх числа відноситься Бенджамін Ісаак, колишній професор археології. Для нього недостатньо переконливих доказів, щоб до кінця повірити в цю ідею. З його точки зору є безліч інших місць, які також можуть вважатися містом, де Ісус вперше з'явився після свого Воскресіння.

Тим не менш, на думку більшості фахівців, саме Кіріаф-Іарім має найбільше шансів на те, щоб саме за ним закріпилося звання біблійного Емаусу. Два археологи Ізраїль Фінкельштейн і Томас Рьомер з Тель-Авівського університету вважають, що хрестоносці ще в 12 столітті побудували чудово прикрашену фресками церкву Воскресіння саме тому, що тут знаходилося стародавнє біблейське місто.

Дослідження знайденої елліністичної фортеці тривають, і якщо гіпотези вчених підтвердяться, то це означатиме що Біблія — це надійне історичне джерело. А Кіріаф-Іарім, можливо, стане місцем християнського паломництва.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»