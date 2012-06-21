Хунну була конфедерацією кочових племен, які утворили величезну імперію в Центральній Азії (з 220 року до н. е. по II століття н. е.). У період розквіту хуннська держава займала величезну частину Монголії і Південного Сибіру, тягнучись від Маньчжурії на сході до Паміру на заході.
Кочівники вели безперервні війни з Китаєм, і для захисту від їх набігів імператор Цінь Шіхуан (259-210 рр. до н. е., династія Цінь) розпорядився побудувати Велику Китайську стіну вздовж Іншаня. Однак кінець державі хуннів поклав не Китай, а сяньбійська держава.
У 155 році нашої ери хуннів розбив сяньбійський вождь Таньшіхуаєм, що призвело до розколу хуннського етносу на чотири гілки. Вважається, що одна з гілок дала початок новому народу, який в Європі відомий як гуни.
Різні гіпотези припускають, що хунни могли говорити іранською, монгольською, азербайджанською, уральською або єнисейською мовами. Однією з головних загадок цього народу було місцезнаходження їх столиці Луут або Луньчен, також відомої як «Місто драконів».
Команда археологів з Улан-Баторского державного університету вважає, що вони, нарешті, розгадали таємницю місцезнаходження головного міста хуннської держави. У 2017 році дослідники зробили кілька важливих в провінції Архангай в центральній Монголії біля берегів річки Орхон. Через брак коштів роботи були перервані і відновлені тільки в 2020 році.
Головною знахідкою виявився фрагмент прикраси даху будівлі з написом: «Син Неба Чаньюй». Назва «Син Неба» має імперське китайське походження і відноситься до династії Чжоу. Цей імператорський титул використовувався, щоб вказати, що правитель мав Мандат Небес, який узаконив його правління.
Титул Чаньюй був титулом правителя імперії Хунну. Археолог Тумур-Очир Ідерхангай, що керував розкопками, заявив, що «це перший випадок, коли був виявлений об'єкт з таким написом».
«Прикраса, виявлене на цьому об'єкті – це перше свідчення в регіоні, яке вказує на те, що це місто драконів Луньчен», – Тумур-Очир Ідерхангай.
Археологи впевнені, що подальші розкопки підтвердять їх версію. Згідно з давніми джерелами, столиця Хунну розташовувалася в Хангайских горах Монголії, що відповідає місцю розташування об'єкта.
Столиця Хунну колись була величезним містом, яке було закрите подвійною стіною і мало величезне водосховище. Археологи сподіваються знайти свідоцтва цих будівель на місці розкопок.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»