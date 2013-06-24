Міністр закордонних справ Андрій Сибіга взяв участь у форумі «Архітектура безпеки 2026», де заявив, що спроможність самостійно захищатися від балістичних загроз — це питання стратегічної автономії Європи та її глобального позиціонування.

«Україна готова відіграти провідну роль в розробленні захисту від балістики разом з європейськими партнерами. Маємо надалі долати критичні залежності. Розвивати наші далекобійні спроможності та дронові технології. Сьогодні ми виходимо на нову модель стримування — це вже не стільки про тисячі кілотонн зброї масового знищення, скільки про тисячі дешевих дронів, далекобійність та захист неба», — зазначив міністр.

Він зауважив, що російське вторгнення зруйнувало дві головні європейські ілюзії: уявлення про «кінець історії» та віру в європоцентричність світу. За його словами, Європа була змушена різко вийти із зони комфорту, що спонукало до формування нової архітектури Європи.

«Україна сьогодні перебуває в центрі європейської трансформації: як оборонно­промисловий хаб, військовий R&D­центр зі зворотним зв’язком у реальному часі, носій унікального бойового досвіду та країна з найсильнішою армією на континенті. Власне, як один із головних контрибуторів європейської безпеки. Саме тому членство України в ЄС є не лише гарантією безпеки для нас, а й безпековим активом для самого ЄС», — наголосив міністр. Він додав, що союзникам також доведеться рано чи пізно усвідомити, що Україна в НАТО — найбільш економічно вигідна та безпеково логічна модель майбутнього для всієї Європи.

Андрій Сибіга підкреслив дієвість принципу асиметричності в боротьбі з більшим ворогом і заявив, що Україна стала реальним рушієм безпекового прогресу.

«Відбувається технологічна революція, що нагадує бум ІТ у каліфорнійських гаражах. Тепер це переважно українські та європейські гаражі, де збирають не системні блоки, а дрони. Взаємопов’язаність світу й надалі зростатиме, а тому кожна війна на будь­якому континенті матиме наслідки далеко за межами свого регіону», — зазначив він.

Глава МЗС висловив переконання, що кожна війна тепер є світовою за наслідками. За його словами, дедалі більшого значення набувають швидкість, креативна гнучкість та асиметричні рішення.

«російські дії відгукуються голодом в Африці, проявляються інцидентами з російськими дронами в Румунії та спонукають Іран до агресивної самовпевненості. У цих умовах Україна вже вийшла на рівень глобального безпекового партнера. Наші Drone Deals уже стали інструментом зовнішньої політики. Ми ґрунтовно опрацьовуємо відкриття експорту озброєнь. Це буде системна державна політика, яка посилюватиме і наших партнерів, і нас самих», — зазначив український дипломат.

Міністр підкреслив, що для партнерів критично важливі справжнє союзництво та спільне усвідомлення того, що росія становить екзистенційну загрозу. Саме таке розуміння спонукатиме союзників до формування нових альянсів і партнерств. За його словами, необхідно бути впевненими, що в майбутньому жодна держава не залишиться наодинці перед агресором.

«І, певно, основна потреба тут — невідворотність покарання за злочини. Історичним кроком стало створення в Гаазі Спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Уперше із часів Нюрнберга міжнародна спільнота отримує інструмент притягнення до відповідальності вищого військово­політичного керівництва держави­агресора та її поплічників. І це не лише питання справедливості. Це питання майбутньої безпеки. Адже безкарність завжди породжує нову агресію. Невідворотність покарання — це юридичне стримування», — зазначив він.

Андрій Сибіга окреслив головні пріоритети для посилення світової безпекової архітектури.