Запуск нової виробничої дільниці з виготовлення артилерійських боєприпасів великих калібрів для артилерійської установки «Гіацинт» у ДАХК «Артем» дасть старт вкрай важливому для нашої держави серійному виробництву боєприпасів. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час відкриття виробничої лінії з виготовлення таких снарядів на заводі «Артем».
«За моїм дорученням Рада національної безпеки і оборони розробила цільову програму, щоб запустити нове виробництво українських артилерійських боєприпасів», — цитує Укрінформ слова Президента.
Нині багато країн постачають в Україну унікальне обладнання, на якому працюють підприємства оборонної промисловості, а відомі українські виші готують для них найкращі кадри. «Ми не лише відновили виготовлення боєприпасів для ЗСУ, а й зробили їх точнішими, ефективнішими, збільшивши потужність і ефективність української армії. Уже найближчим часом ми готові поставити виробництво найдефіцитніших боєприпасів на серійний потік», — підкреслив глава держави.
Президент повідомив, що «Слава Україні! Героям слава!» стануть офіційним вітанням вітчизняних Збройних сил. «Ми порадилися з міністром оборони, на Раді національної безпеки і оборони, з урядом, і я ухвалив рішення, що з 24 серпня 2018 року ці слова вперше пролунають як частина офіційної церемонії військового параду на честь Дня Незалежності України», — сказав Петро Порошенко. Він додав, що питання ретельно обговорювали з військовослужбовцями, ветеранами АТО, трудовими колективами, і лише після цього було ухвалено рішення, повідомляє департамент прес-служби АП.
Офіційно в документах нове військове вітання буде закріплене після початку чергової сесії та відповідного рішення парламенту, оскільки потребує внесення змін зокрема до статутів усіх родів військ Збройних сил. Але після завершення належних процедур ці слова стануть офіційним військовим вітанням Збройних сил України.