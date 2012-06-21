Армія США вирішила повернути в стрій зенітні ракетні комплекси «Месник» (Avenger), встановлені на колісних високомобільних транспортних засобах «Хамві» (Humvee). На такі заходи пішли «перед обличчям російської агресії».
Про це пише Defence Blog. Повідомляється, що системи Avenger на Humvee з модифікованим верхом і парою підвісних ракет «Стінгер» забезпечують мобільний захист від ракет, літаків, що летять низько, та безпілотних літальних апаратів.
«Месників» повернули знову на озброєння з ініціативи начальника штабу армії США. Це, на думку керівництва, має допомогти зменшити відставання в можливостях ППО ближнього радіусу дії. Журналісти також пишуть, що так армія США нібито «закладає основи для великомасштабних бойових дій з противником, подібним до Росії».
Вперше «Месники» були застосовані в американській армії в 1990 році.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»