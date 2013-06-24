З початку року в рамках проекту «Армія відновлення» Державна служба зайнятості видала 75 тисяч направлень для тимчасово безробітних українців та внутрішньо переміщених осіб. На заробітну плату цих працівників спрямовано 712 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Проект «Армія відновлення» є державною ініціативою, яка покликана згуртовувати людей для відбудови України. Безробітні, що отримують направлення на такий вид робіт, як правило працюють над відновленням пошкодженої під час війни інфраструктури, ці люди також допомагають постраждалим від обстрілів, вони дотичні до будівництва оборонних споруд для ЗСУ. Кожен регіон розробляє власний план робіт та узгоджує його з військовою адміністрацією.

Заробітна плата в рамках проекту «Армія відновлення» становить в середньому 9,5 тисяч гривень. Разом із тим, така тимчасова зайнятість передбачає можливість розвитку нових навичок та здобуття досвіду, які будуть корисними при подальшому працевлаштуванні.

Найпоширенішими напрямами робіт наразі були:

– забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій та надання адресної допомоги ВПО та маломобільним групам населення;

– надання соціальних послуг в місцях зосередження ВПО та постраждалих внаслідок бойових дій;

– розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги;

– виконання допоміжних робіт для потреб ЗСУ;

– розбір завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, пошкоджених в результаті бойових дій тощо;

– облаштування та укріплення блок-постів, фортифікаційних споруд, приміщень під укриття;

– будівництво захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

– забезпечення роботи пунктів укриття.

Суспільно корисні роботи тривають у 19 регіонах України. Найактивніше вони виконуються у Харківській (40,5 тис. направлень), Донецькій (32,4 тис. направлень) та Київській (31,1 тис. направлень) областях.

Загалом, з початку дії програми, тобто з жовтня 2022 року, вже видано 291 тисячу направлень на такі суспільно-корисні роботи.