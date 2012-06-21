Американський актор та колишній політик Арнольд Шварценеґґер може незабаром приїхати до Києва. Він збирається провідати свого друга Віталія Кличка.
Про це Шварценеґґер заявив у відео, оприлюдненому на офіційній сторінці братів-спортсменів у Іnstagram.
На ролику Арні разом із меншим братом столичного мера - Володимиром.
Віталій – «геній», бо йому «вдається зробити так, щоби люди насолоджувалися сплатою податків», вважає Шварценеґґер.
«Нам бракувало тебе сьогодні на тренуванні. Бо ти – справжній лідер, а нам сьогодні потрібно було трохи лідерства… Але скоро ми побачимося у твоєму місті – Києві», – запевнив актор.