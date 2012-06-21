Проблеми зі сном є поширеною проблемою серед людей: кожен третій житель Землі страждає безсонням. Відсутність нічного відпочинку може привести до серйозних захворювань, серед яких ожиріння, порушення серцево-судинної системи, діабет і навіть ризик передчасної смерті.
При виявленні цієїпроблеми не варто поспішати в аптеку і купувати снодійні засоби. Медики з'ясували, що аромат лаванди вилікує від безсоння. Експерти провели експеримент серед студентів коледжу. Протягом місяця в кімнаті добровольців знаходилися квітки цієї рослини. Результат дослідження показав, що запах лаванди зробив позитивний вплив на безсоння і депресію у всіх випробовуваних.
Лікар Холланд пояснив: «Заспокійливий запах лаванди ідеально підходить для тих ночей, коли мозок «кипить» від різних думок. Лаванда уповільнює роботу нервової системи, знижує частоту серцевих скорочень і нормалізує кров'яний тиск. Вплив лаванди на організм допомагає швидше зануритися в сон. Крім цього, цей сонний нектар допоможе відчуватися енергійнішим під час ранкового прокидання».
Медики рекомендують додати кілька крапель лавандового масла в ванну, щоб тіло могло повністю розслабитися після важкого дня. Додатково можна збризнути подушку і ковдру нектаром цієї квітки, щоб сон був максимально спокійний. Експерти вважаються, що впевненість в тому, що спальня теж «спить», допоможе швидше заснути. Для міцного сну фахівці рекомендують виключити в кімнаті всі джерела штучного світла, такі як телевізор, смартфони, світильники та інше. Також потрібно відповідально підходити до вибору матраца і ліжка: від положення тіла залежить якості нічного відпочинку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»