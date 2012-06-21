Приємний аромат, синьо-блакитні квіти лаванди зачаровують кожного. Віднедавна вітчизняні аграрії зацікавилися цією рослиною. І не тільки через її красу, а й через можливість виробляти з неї та експортувати ефірну олію. Оскільки ж Крим, де раніше вирощували її основні масиви, нині під окупацією, а посушливий клімат завойовує дедалі нові регіони, повільно рухаючись на північ, лаванду стали вирощувати і в інших областях. Тепер серед прихильників ароматної рослини сільгоспвиробники інших територій. А на Черкащині, Київщині та Житомирщині нею вже засівають найбільші площі. До того ж селекціонери створили новий сорт лаванди мрія, а в Інституті садівництва НААН України розробили технологію вирощування лаванди в нетрадиційних умовах. Усе це відкриває нові перспективи лавандового бізнесу.
З кілограма сировини лаванди можна отримати всього 12 мілілітрів ефірної олії. Тож із гектара насаджень духмяних квіток за сезон виробляють лише 60—70 кг олії. Тому не дивно, що вартість літра лавандової олії нині сягає на ринку 34 тисячі гривень. А попит на духмяну олію зростає. Попри широке застосування синтезованих хімічних сполук, натуральні компоненти все-таки цінуються більше. За прогнозами компанії Persistence Market Research, яка досліджує ринок, через п’ять років грошовий обсяг міжнародного ринку лавандової олії може досягти 124,2 мільйона, що значно перевищить відповідний показник трирічної давності. Як зауважують фахівці, в разі інвестування в лавандовий бізнес слід пам’ятати, що ця рослина багаторічна. Одного разу засаджена плантація дає максимальний дохід на третій рік після висаджування і робитиме це протягом 20 років за умови гарного догляду і проведення всіх необхідних агротехнічних заходів.
Ефірну олію та гідролат (лавандову воду) одержують із квіток рослини шляхом дистиляції, а застосовують таку продукцію в парфумерії, ароматерапії та виробництві косметики. Третину лавандової олії нині використовують у виробництві засобів особистого догляду, а чверть — у терапевтичних препаратах.