Активістки села Шапарівка на Білокуракинщині, що на Луганщині, об’єдналися й вирішили на базі місцевого клубу створити кімнату для відпочинку.
«На жаль, у нас у селі працюють не всі жінки. Переважно це магазин, школа, ФАП», — каже жителька села Наталія Нізійова. А Наталія Лавренко, голова ініціативної групи «Шапарівка дієва», додає: «На нашу думку, не вистачає дозвілля для жінок. Не вистачає альтернативи, де корисно проводити вільний час».
Отже, активістки розробляють грантовий проект на суму 130 тисяч гривень. Цим коштом планують придбати сучасні меблі, мультимедійну апаратуру, швейну машинку й матеріали для роботи. Приміщення хочуть обладнати затишно, щоб було просто й по-домашньому. Мріють, щоб тут збиралися жінки, обговорювали проблеми, займалися рукоділлям або дивилися фільми, а діти гратимуться у спеціально облаштованому іграшками куточку.