Регулярне вживання волоських горіхів сприяє нормалізації артеріального тиску, до такого висновку прийшли вчені з Університету штату Пенсільванія (США).
Це обумовлено наявністю в них великої кількості жирних кислот омега-3 - альфа-ліноленової кислоти (АЛК).
Фахівці провели дослідження за участю 45 осіб у віці від 30 до 65 років, які страждають від ожиріння. Добровольцям пропонувалося два тижні харчуватися продуктами, які на 12% складаються з насичених жирів.
Потім учасників поділили на три групи. Протягом шести тижнів перша група дотримувалася раціону з великою кількістю волоських горіхів, друга вживала тільки кислоти АПЛ, а третій групі виключили з раціону і горіхи, і добавки кислот.
З'ясувалося, що у випробовуваних з першої категорії знизився ризик розвитку серцево-судинних захворювань і нормалізувався артеріальний тиск.
«У тих учасників, які вживали багато волоських горіхів, артеріальний тиск було в середньому нижчим, ніж у тих, хто просто вживав АЛК або олеїнову кислоту», - йдеться у звіті вчених.
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Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»