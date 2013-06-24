І один у полі воїн. Коли це поле наше, українське, і йдеться про злагоджену роботу розрахунку гаубиці Д30. А коли працює батарея таких потужних гармат, то кожна одиниця стає міцним елементом у потужному механізмі опору російським окупантам. І не стільки опору, скільки завдання ворогу відчутного вогневого ураження на південному напрямку. Тут воїниартилеристи однієї із бригад Десантноштурмових військ Збройних сил, що воює на півдні України, зі знанням справи підтримують визволення нашої Батьківщини від кремлівських зайд. Під ногами окупантів горить наша земля, й жодного прощення їм не буде навіквіків.

«Бойові завдання виконують якісно, техніка чудова, настрій у хлопців піднесений»,— запевняє командир батареї.

І принагідно згадує про ефективне ураження ворожого підрозділу радіоелектронної боротьби: ось немає у хлопців ні зв’язку, ні інтернету, хоч відносно недалеко працює Старлінк. Кілька пострілів — і мов за порухом чарівної палички зв’язок з’явився — 4G. Ось такий подвійний плюс нам і жирний мінус окупантам.

А що вже казати, коли українські десантники беруться до справи, застосовуючи закордонні зразки, — 105мм гаубиці L119 і 155мм М777. Обидві маневрені, здатні оперативно змінювати позиції завдяки тривалому вишколу і злагодженості розрахунків. Перша боляче кусає, після обробки ворожих позицій її чіпляй мало не до джипа — й гайда, шукай вітра в полі. Друга також легша в пересуванні за радянські зразки. Проте б’є прицільніше за них і завдає окупантам серйозних втрат. Недаремно «з того боку» на їхні розрахунки оголошено окреме полювання, та, крім облизня, ніхто ще нічого не впіймав. Ці дві гармати наші каноніри часто називають снайперськими. І таки є за що!

Тому немає жодних сумнівів, що артилеристидесантники дошкулятимуть російським ворогам доти, доки не побачать у приціли їхні п’яти за межами України.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»