Луганський український музично-драматичний театр після карантину відновив показ вистав. «79-й театральний сезон продовжився з символічної для трупи постановки — «Наталка Полтавка». Саме з цієї вистави наш театр почав свою роботу в Сєвєродонецьку після переміщення з окупованого Луганська»,- підкреслює директор театру Сергій Дорофеєв.
Карантинні заходи ще позначаються на роботі театру — через вимоги МОЗ у глядацькій залі соціальна дистанція поміж людьми має бути до 5 метрів, тож у продажу квитки лише на вісім десятків місць — це десь четверта частина приміщення.
Але колектив не нудьгував і під час вимушеного простою: навіть уперше в новітній історії трупи записали радіовиставу. І одразу після повернення на сцену артисти вразили місцеву публіку незвичними пропозиціями.
«Ідея провести «Пікнік в театрі»виникла у керівниці нашої літературно-драматичної частини Тетяни Пліс разом з організаторкою проекту «Українського розмовного клубу», який діє у Сєвєродонецку Мар'яни Вольської», — розповів Сергій Дорофеєв.
Тож у глядача вже наступного дня після першої «після карантинної» вистави була можливість випити кави у компанії заслуженої акторки України Ольги Яковенко та дізнатися більше про все що відбувається за лаштунками.
Досвід такого виходу на зелену галявину за спорудою театру, щоб у неформальній атмосфері поспілкуватися, «поговорити про театр та творчість, про почуття та щирість, про те, що відбувається у нас в житті», на Луганщині став першим.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»