Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Меморандум про співпрацю між Одеською кіностудією та Асоціацією кінокомісій України підписали в Тернополі. Як, зокрема, зазначено в документі, сторони домовилися об’єднати зусилля та спільно розробляти й утілювати проєкти підтримки й розвитку національного кінематографа. Від імені Одеської студії свій підпис поставив її голова правління Андрій Осіпов, а від Асоціації кінокомісій України — її очільник Леонід Бицюра.
Андрій Осіпов назвав цю подію знаковою, Леонід Бицюра визначив її як особливу. Захід відбувся в Тернопільському пресклубі, підписанти мали можливість відповісти на запитання журналістів. Пан Андрій, зокрема, розповів, що Одеська кіностудія є однією з найстаріших у світі. Торік відзначила сторіччя. Кіно тут почали знімати 1907 року, швидше, ніж у Голлівуді. Тернопільська кінокомісія є лідером серед таких структур країни, вона спільно з Одеською кіностудією знімає вже четвертий повнометражний фільм. Передусім — це стрічка «Червоний. Без лінії фронту». 14 жовтня на широкий екран має вийти історична картина для родинного перегляду «Фортеця Хаджибей». Допрем’єрний показ цієї кінороботи про задунайського козака Андрія, який воює з турками проти військ Катерини ІІ, обіцяють неодмінно організувати в Тернополі. Разом з тернополянами одесити готують фільм «Антон», мають намір зняти фільм «Тепер я турок, не козак». А ще Тернопільська кінокомісія в 13-у пітчингу Державного агенства з питань кіно України є заявником і планує здобути ґрант у майже 12 мільйонів гривень для дебютної кінострічки.
На переконання Леоніда Бицюри, завдяки меморандуму про співпрацю вдасться активізувати роботу кінокомісій країни, зміцнювати, згуртовувати сили та сприяти популяризації українського кінематографа. Це також дозволить залучати міжнародних і національних кіноагентів. Для Тернопільщини, яка не може похвалитися повноцінною економікою, креативна індустрія може бути шансом, вважає пан Леонід.
А от до тернопільських журналістів голова правління ПрАТ «Одеська кіностудія» Андрій Осіпов приїхав з дарунком. Ювілейну монету, яку випустили торік до 100-річчя кіностудії, він на початку заходу пообіцяв вручити за найцікавіше запитання. Володарем пам’ятної монети стала заслужена журналістка України Людмила Островська.