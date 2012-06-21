Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Асоціація «М’ясної галузі» оприлюднила відкрите звернення до Президента України стосовно законопроєкту №3656, яким передбачається зменшення ставки податку на додану вартість для окремих видів сільськогосподарської продукції. Представники переробних підприємств (у даному разі – м’ясної галузі, а взагалі далеко не лише вони) вважають даний законопроєкт дискримінаційним щодо них. Він, йдеться у зверненні, призведе до подорожчання м’яса та молока для населення, а не їх здешевлення, як вважають автори законопроєкту – народні депутати, в основному представники владної фракції.

У зверненні зазначається: знову, котрий вже раз, намагаються підтримати одну ланку у ланцюгу агропромислового виробництва за рахунок іншої. У даному разі пропоноване зниження ставки ПДВ на живу худобу та сире молоко з 20% до 14% без відповідного зниження на продукти їх переробки призведе лише до одного – переробні підприємства муситимуть платити 6% різниці у ставці ПДВ замість виробників. Натомість, зауважують автори звернення, у країнах ЄС якщо й застосовується знижена ставка ПДВ, то для всього ланцюга, від первинного виробника і аж до роздрібної торгівлі.

Тож в асоціації сподіваються, що більшість парламенту не підтримає даний законопроєкт у поточній редакції або Президент накладе на нього вето. Зауважимо також, що критичні зауваження щодо законопроекту 3656 виникли не лише у авторів звернення. Раніше їх висловили фахівці Інституту аграрної економіки («Урядовому кур’єрі» від 4 серпня).