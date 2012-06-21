Ізраїльські вчені прийшли до висновку, що аспірин здатний знизити ймовірність зараження на COVID-19. На думку дослідників з мережі клінік Leumit Health Services, Університету імені Бар-Ілана і Медичного центру Барзілай, прийом малих доз цих ліків, близько 75 мг в день, може знизити сприйнятливість до вірусу і полегшити перебіг самого захворювання.

Результати свого дослідження фахівці опубліковали в журналі FEBS Journal. Науковці проаналізували дані про зараження коронавірусом 10 477 чоловік, які пройшли ПЛР-тестування з 1 лютого по 30 червня 2020 року. В окрему групу вони виділили здорових людей, які вживали аспірин в якості профілактичного засобу від серцево-судинних захворювань.

З'ясувалося, що саме вживання аспірину знижувало ймовірність зараження COVID-19 на 30%, а тривалість захворювання зменшилася на 2-3 дні. Крім того, кількість летальних випадків була теж нижчою у групі людей, які приймали аспірин: 14% проти 19% у контрольній групі.

Однак автори роботи зауважили, що дослідження є попередніми. Вони не ставили мету, щоб з'ясувати механізм дії аспірину на коронавірус. У той же час фахівці відзначили, що серед пацієнтів, які приймали аспірин одужання від COVID-19 проходило швидше. Цей факт пов'язують з протизапальними властивостями препарату.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»