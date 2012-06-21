У 2068 році може статися катастрофа

Американський астроном Девід Толен і його колеги заявили, що астероїд Апофіс може бути небезпечнішим, ніж вважалося раніше. У 2068 році може спричинити катастрофу планетарного масштабу.

Астероїд Апофіс виявили в 2004 році. Він має радіус близько 185 метрів. Вчені розрахували, що небесне тіло пройде поряд із Землею в 2029, 2036 і 2068 роках. Дослідники вважали, що ризик його зіткнення з планетою малий.

Девід Толен думає, що вони недооцінили небезпеку. За словами вченого, інші дослідники не врахували ефект Ярковського, коли сонячні промені падають на одну сторону астероїда. Через це може з'явитися реактивний імпульс – небесне тіло отримує додаткове прискорення і відхиляється від розрахункової траєкторії на 170 метрів на рік.

«Нам потрібно дуже ретельно відслідковувати цей астероїд - очевидно, що зближення в 2029 році має вирішальне значення», - Девід Толен.

За словами Толена, це зближення дасть вченим дуже важливу можливість вивчити Апофіс із виключно високим ступенем деталізації.

«У нас менше десяти років на планування наземних і можливих польових місій, вимірювання яких можуть надати безпрецедентно докладні відомості про фізичну природу Апофіса як прототипу потенційно небезпечного астероїда», - пишуть дослідники.

Вчені відзначають, що виключно цінні дані могла б надати місія, подібна місії OSIRIS-Rex, яка була організована для вивчення астероїда Бенну.

Девід Толен каже, що в 2029 і 2036 роках ризик зіткнення Апофіса з Землею все ще малий, а ось в 2068 року все може закінчитися катастрофою.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»