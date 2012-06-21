Об'єкт рухається зі швидкістю 13,4 кілометра в секунду і максимально близько до Землі пролетить 25 червня.

Космічний об'єкт досягає в довжину 187 метрів. Астероїд рухається зі швидкістю 13,4 кілометра в секунду і пролетить на максимально близькій відстані до нашої планети 25 червня.

Однак варто зазначити, що «максимально близька відстань» на справді не така вже й близька – вона перевищує відстань від Землі до Місяця більш ніж у 15 разів.

Проте, за мірками космосу об'єкт вважається той, що «зближається із Землею».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»