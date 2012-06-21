Вчені виявили в океанічних глинах, що сформувалися близько 66 мільйонів років тому, позаземний іридій та інші метали, які могли поширитися на планеті після зіткнення з гігантським астероїдом. Вік породи збігся з часом великого крейдо-палеогенового вимирання.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вчені заглянули в середину скам'янілих яєць динозаврів
Японські вчені з Університету Цукубі вивчили склад глин у данському районі Стевнс-Клінт. Шар на межі крейдяного періоду і палеогену виявився збагачений міддю, свинцем, сріблом, цинком, галієм і миш'яком. Поруч з ними дослідники виявили іридій, який має космічне походження.
Збіг за віком з ударною подією, віддзеркаленням якої є кратер Чікшулуб на півострові Юкатан, навели вчених на думку, що збагаченння халькофільними елементами пов'язана з астероїдом, який викликав загибель динозаврів.
Метали, кажуть вчені, виявилися в хмарі випарів і пилу, які на кілька років огорнули Землю після зіткнення з гігантським астероїдом. Пізніше речовини осіли в океан і відклалися в глинах.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", на Землі жили динозаври менші за горобця. Сліди крихітного динозавра, який своїми розмірами нагадував горобця, виявили вчені на території Південної Кореї.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»