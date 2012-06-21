Компанія Aston Martin представила новий спортивний автомобіль V12 Speedster, який випустять обмеженим тиражем, лише 88 екземплярів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новий Ford Transit стане електричним
Renault представила електричний автомобіль-трансформер
У повідомленні пресслужби британського бренду, кузов машини виготовлений з легкого карбону. Автомобіль відрізняється великою решіткою радіатора, заднім спойлером, баркетта Aston Martin отримала 21-дюймові колеса, вуглець-керамічні гальма (410 міліметрів на передній осі і 360 міліметрів – на задній), а також спеціально розроблену вихлопну систему з нержавіючої сталі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Bentley випустить потужний кабріолет за 48 мільйонів гривень
Крім того, у машини не передбачений дах і лобове скло.
У салоні встановлені шкіряні спортивні сидіння і кермо, а замість ящика для рукавичок, перед пасажиром знаходиться знімна шкіряна сумка. Для оздоблення салону використовували вуглепластик, шкіру і покритий хромом алюміній.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерти назвали найкращий європейський автомобіль 2020 року
У рух V12 Speedster призводить 5,2-літровий двигун V12 з парою турбонагнітачів, заявлена потужність якого становить 700 кінських сил і 700 Нм крутного моменту. Двигун працює у тандемі з восьмидіапазонною автоматичною коробкою ZF. З такою установкою автомобіль розганяється з місця до 100 кілометрів на годину за 3,5 секунди, а його максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 300 кілометрів на годину.
У Британії автомобіль можна замовити за 765 тисяч фунтів стерлінгів (24 мільйони 480 тисяч гривень).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»