У рамках фестивалю Starmus публіці запропонували композицію під назвою «Starsounds», основою для якої стали звуки, що видаються зірками. Це акустичні хвилі в інфразвуковому діапазоні, які були спеціально прискорені для того, щоб їх могло сприймати людське вухо. Аранжуванням займався особисто Брайан Іно –композитор, якого називають «батьком» жанру ембієнт.
Звуки зірок взяли з величезної фонотеки, яку ще в 2005-му зібрав Гарік Ізраеліан. Разом з іншим вченим і гітаристом групи Queen, астрофізиком Брайаном Мейем, вони і стали ідеологами фестивалю Starmus. Щорічний захід служить ідеї єднання науки і творчості і допомагає просувати нестандартні концепції в музиці, а також популяризувати науку.
Брайан Іно не перший, хто скористався записами звуків зірок для створення нових мелодій. Раніше вміст знаменитої фонотеки став основою для концерту Ханса Циммера і Пола Франкліна «The Warped Side of the Universe». Пізніше з цієї ж музики народився культовий саундтрек для фільму «Інтерстеллар».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»