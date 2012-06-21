ОВНИ. Вам доведеться опинитися в полоні моральних і матеріальних зобов'язань перед іншими. Тема "ти мені-я тобі" – ключова. Гармонізує бажання і можливості, чітко визначтеся, чого ви хочете. Якщо це благі наміри, тоді доля пошле ресурси для їх реалізації.

Однак інтереси і запити оточення не повинні бути ущемленими. Діліться всім, чим багаті, об'єднуйтеся зусиллями і грошима, тоді і ваші задуми втіляться. Вкладайте фінанси в прибуткові справи, гроші повинні працювати.

Випромінюючи в світ любов, творячи добро, ви крокуєте вірним доленосним шляхом. Втрачаючи, не засмучуйтеся, це кармічна боргова оплата.

У дружньому колі триває ревізія. Мирно рвіть узи, не чіпляючись за минуле, той, з ким відносини себе вичерпали, повинен піти з життєвої орбіти, оскільки є гальмом для духовного зростання.

ТЕЛЬЦІ. Про самостійність забудьте – ваше щастя в благословенній парі. Гармонійну половинку Небеса пошлють всім, хто готовий її прийняти! Найближчим часом на роду написано створити гармонійний союз і жити в злагоді з обранцем, ділити радощі й прикрощі порівну.

Шлюбним парам треба "перезавантажитися", щоб вийти на новий виток відносин і зберегти сім'ю. Хочете чи ні, це доведеться зробити.

Однак не все так просто, остаточний вибір робить супутник, він замовляє музику.

А ваша місія – спокусити партнера своєю досконалістю, талантами, достоїнствами і зосередити всі його помисли на власній персоні, щоб сумніви не отруювали відносини.

БЛИЗНЮКИ. Якщо сила-силенна роботи – це чудово. Зараз ви майстри на всі руки. Робіть все з задоволенням, але не переборщіть з трудовим ентузіазмом, здоров'я – святая святих!

Поважайте колектив (тут багато зустрінуть свою Музу, покровителя), трудіться на совість з максимальною продуктивністю. Хочете жити в достатку – беріться за додаткові службові завдання, не нехтуйте лівими заробітками. Доступ до хлібного місця відкритий.

Старанність плюс працьовитість і блискучі професійні навички принесуть прекрасні плоди: нокаутуйте конкурентів, розбагатієте і заробите кар'єрні бонуси. Для роботодавців ви нині на вагу золота.

РАКИ. Романтична епопея у розпалі, пристрасті палають, наповнюючи вас цілющою енергією. Кохати і бути коханими – це так прекрасно, доля пошле вам високу світле почуття. Якщо "зірветеся" в гріховну прірву, не терзайте себе, з ким не буває. Швидше за все, це спрацьовує дух хороброго завойовника, який прагне до перемог і популярності заради впевненості в своїх силах.

Уникайте конфліктів, йдіть всюди на компроміс. Бо насправді в моменти розбіжностей лукавий зіштовхує лобами, щоб ви нажили ворогів, скандалили, таким чином висмоктуючи з вас дорогоцінні сили.

ЛЕВИ. Навколо вас наелектризована аура, що затьмарює життя, приводячи в депресію. Не піддавайтеся провокаціям, самоконтроль – святе.

Будинок, сім'я – арена динамічних подій, де йде боротьба між інтересами домочадців і вашим егоїзмом. Хто переможе? Любов, дружба і мудрість – це шлях до духовного преображення вас як особистості.

Не нагнітайте атмосферу, прагніть до взаєморозуміння, будьте турботливим сім'янином, зразковим господарем, бо найменші розбіжності можуть зіпсувати всім життя.

Зараз не потрібно ділити людей на рідних і чужих, всі, хто потрапив в ваше поле, є членами одного великого роду, де вам відведена роль квочки, яка опікає своїх курчат.

ДІВИ. Прагніть до різноманітності, вчіться на ходу, пізнаючи світ у всій його різноманітності. Монотонність, рутина – це болото. Рухайтеся, терміново потрібна зміна "декорацій", нові обличчя у вашому оточенні. Трепетні враження, яскрава емоційна палітра – прекрасний життєвий тонік!

Процвітання залежить від ініціативності, вміння пристосовуватися до ситуацій, інтелекту, винахідливості. І цими якостями ви володієте.

Щоб отримати максимальну користь від контактів, знайомств, завоювати популярність включайте особисту чарівність, тут ви чарівні, здатні заворожити будь-кого!

У партнерстві запорука міцних відносин – спільні інтереси, захоплення. Відтепер в родині розпочинається світла смуга, всі жалі поступово кануть в минуле. Відмучилися сповна.

ТЕРЕЗИ. Енергія вирує. Нудьгувати ніколи, життя прекрасне, повне сюрпризів, пригод. Аромат свіжих вражень розбурхує дух, кличе на публіку. Однак вам слід зосередитися на реалізації особистих планів, якщо вони благородні (а не примха его), ресурси доля пошле. Потаємні бажання – священні, їх втілення відкриває двері в щасливе майбутнє.

А вдома (не шукайте тут віддушину) нечистий плете інтриги, тому уникайте непорозумінь з сім'єю, пам'ятаючи, чиї це фокуси. Триватиме ця смуга дев'ять місяців, одночасно отруюючи особисте життя.

СКОРПІОНИ. Вам доведеться померти і воскреснути з попелу минулих уроків на новому рівні. Оголосіть війну поганим звичкам, позбудьтеся від відпрацьованого сміття і спробуйте зосередитися на найважливіших речах. Влаштувавши генеральне "прибирання" минулого, залиште на озброєння найкращий досвід.

Тяга до досконалості – вічний процес, і все ж намагайтеся стати зразком у всьому, тоді люди потягнуться і поставлять вас на п'єдестал!

Один в полі не воїн, але з ким об'єднатися, створити дружну команду – вирішуйте самі, а маніпуляторів женіть геть! І пам'ятайте про таємних ворогів, підступних недоброзичливців, вони ще мають силу.

Головне достоїнство – це ваше гіпнотична чарівність і презентабельність, перед якою ніхто не встоїть.

СТРІЛЬЦІ. Пора змінити тактику дій з публічної на підпільну. У бойовому тилу особиста діяльність найефективніша. Тут ви на своєму місці – талановитий стратег, покровитель, який вміло маніпулює таємними важелями впливу на ситуацію, людей, з якими змагатися складно. Спирайтеся на довірених осіб, вони не підведуть, а допоможуть гори звернути.

Якщо втомилися, сили вичерпалися, відлюдництво, молитва – відмінний спосіб для підзарядки життєвою енергією.

Благодійність нині є обов'язковою, допомагайте нужденним і забудьте про меркантильні інтереси. Байдужих товстошкірих осіб, користолюбців чекає сувора кара шляхом збитків, крадіжок, банкрутств, хвороб.

Пам'ятайте: зараз Небеса транслюють безоплатну допомогу (моральну, матеріальну) нещасним через вас. Вчасно відгукуйтеся на чуже горе!

КОЗЕРОГИ. Чим вище професійний успіх і соціальний статус, тим сильніше відчуття особистого щастя. Ви вийшли на пік професійної досконалості, займаючись улюбленою справою. Тепер кар'єра, бізнес – прибуткове джерело, що вимагає реформ, яке слід закріпити за собою на майбутнє, конвертувавши високий професіоналізм в матеріальні доходи.

Паралельно слід реставрувати дружні відносини, братайтеся з людьми, тоді зможете всюди досягти тріумфу. Однак майте на увазі: привілеї вибору друзів призначені тільки вам, слон Мосьці не товариш!

Тільки особи високої духовної культури, що дихають з вами одним духом, можуть стати покровителями, віддушиною і каналом удачі. Але і ви зобов'язані платити аналогічно. Гра в одні ворота не пройде.

ВОДОЛІЇ. Начальство від вас в захваті, роль улюбленця можна використовувати з користю і навіть закрутити службовий роман. На кар'єрному небосхилі щасливий зорепад, як фахівець ви досягли піку, глобальні цілі на долоні, потенційні можливості колосальні.

У бізнесменів і кар'єристів спекотна пора, ймовірні кадрові ротації, зміна посади, керівництва, професійного спрямування.

Куйте залізо поки гаряче, зміцнюйте професійну фортецю, тут вам рівних не буде, якщо з'єднаєте природний талант, ділову кмітливість і менеджерську жилку.

А головне – не таїть ні на кого зла, вибачте кривдників, носити камінь за пазухою – підгодовувати демона- мучителя. Це застереження на дев'ять місяців.

РИБИ. Світогляд вимагає кардинальних змін. Озбройтеся своїми негативними і позитивними досягненнями плюс чужими помилками і створіть індивідуальну філософію буття, у кожної людини вона неповторна і унікальна.

Якщо виникне відчуття року – це не плід бурхливої містичної уяви, воістину все, чого бажає Господь, транслюється через вас. Місія висока, "підкачайте" духовні біцепси, тоді зможете блискуче протистояти злу, творити добро, нести в світ любов, мудрість, гармонію. І нікому не нав'язуйте власні переконання, людину змінити не можна (у неї власна програма розвитку), пристосовуйтеся. Стати взірцем для наслідування вдасться завдяки особистим чеснотам.

Єдиний мінус – дружба терпить крах, ви нещасні в шлюбі (підступи лукавого), хоча зовні все навпаки, але це рожева ілюзія, красивий самообман, в якому вам так "затишно".

Терпіть, це поневіряння триватиме дев'ять місяців.

"Сегодня"