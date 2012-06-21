У середу, 27 травня, астронавти Даглас Херлі і Роберт Бенкен повернулися в карантин, після того як пуск космічного корабля «Crew Dragon» компанії SpaceX був відкладений через погодні умови. Ракета-носій Falcon-9 повинна була стартувати з мису Канаверал о 23:33 за київським часом.
Астронавти знаходилися в карантині на космодромі з 20 травня, а перед польотом здавали тести на коронавірус, повідомляє телекомпанія CNN. Наступна спроба старту буде зроблена 30 травня о 22:22 за київським часом. За даними порталу Space.com, якщо і цей запуск раптом скасується, то ще одна спроба може бути зроблена 31 травня.
Присутній на космодромі президент США Дональд Трамп заявив, що повернеться 30 травня на запуск Crew Dragon. «Спасибі НАСА і SpaceX за їх старанну роботу і лідерство. Чекаю з нетерпінням повернення до вас у суботу», — написав американський лідер в Twitter.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»