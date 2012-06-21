Астронавти NASA показали, як спінер крутиться в умовах невагомості. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі NASA Johnson.
На кадрах можна побачити, як астронавти не тільки крутили пристрій різними способами, але й самі оберталися навколо своєї осі.
Спінер — іграшка, що обертається. У центрі спінера знаходиться металевий або керамічний підшипник, радіально розташовані кілька лопат/крил або обважнювачів.
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Астронавти NASA розважаються у космосі, граючись зі спінером (відео)
Астронавти NASA показали, як спінер крутиться в умовах невагомості. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі NASA Johnson.