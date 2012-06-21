Астронавти НАСА вирощуватимуть людські клітини на борту Міжнародної космічної станції, щоб допомогти зрозуміти виробництво людських тканин в умовах низької гравітації. 250 пробірок, що містять стовбурові клітини дорослої людини, були відправлені на борт місії SpaceX CRS-20, яка прибула на МКС минулого тижня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Космічний шедевр: астрономи показали далеку галактику в сузір’ї Кита
Вчені кажуть, що у зв’яку з невагомістю на борту МКС новостворені клітини природним чином «організовуються» у тривимірні тканини. Є надія, що стовбурові клітини в пробірках у кінцевому підсумку виростуть в кістки, хрящі та інші органи протягом місячного перебування в космосі.
«Ми використовуємо невагомість в якості інструменту», – сказала доктор Кора Тіль, дослідник кафедри анатомії в Цюріхському університеті.
Експеримент проводиться в «міні-лабораторії» – модулі CubeLab від компанії Space Tango – на борту МКС, яка обертається навколо Землі на відстані 250 миль, перш ніж його можна буде збільшити до більшого об'єкту. Маленький модуль складається із закритої і стерильної системи, в якій стовбурові клітини можуть розмножуватися і диференціюватися при постійній температурі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Студентка виявила 17 нових екзопланет. Одна з них потенційно має життя
Відсутність гравітації на МКС має стимулювати зростання тривимірної тканини, на відміну від «одношарової» плоскої тканини, яка вирощується на Землі без будь-якої підтримки матриці. Цей процес може бути використаний для генерації трансплантатів тканин, таких як хрящі або нові клітини печінки в космосі, зі стовбурових клітин, які були отримані від пацієнтів під час рутинних процедур на Землі. Отримані «вирощені» органи також можуть бути використані для тестування нових лікарських препаратів або заміни органів тварин, що використовуються в наукових дослідженнях.
Через місяць експеримент буде завершено, і вчені спостерігатимуть за «органоїдами» – маленька версія органів – у пробірках.
Як уже повыдомляв "Урядовий кур'єр", в Антарктиці вперше в історії зафіксували температуру понад 20° C. Аномально тепла погода, як повідомляє видання The Guardian, встановилася на острові Сеймур.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»