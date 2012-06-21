Зазвичай повний Місяць з’являється на нічному небі один раз на місяць, але в 2020 році їх буде 13 – і кожен має свою назву відповідно до американської традиції.

♦ 10 січня – вовчий Місяць.

Індіанці, корінні жителі Америки, називали його повним вовчим Місяцем, оскільки серед зими голодні вовки збиралися у зграї і вили на супутник Землі.

♦ 9 лютого – сніговий Місяць.

Індіанці називали його повним сніговим Місяцем, у цей час розпочиналася пора рясних снігопадів. У цей час неможливо було ходити на полювання. Тому його називали ще голодним Місяцем. Це перший Супер місяць з чотирьох 2020 року. Місяць наблизиться до Землі і буде здаватися набагато яскравішим, ніж зазвичай.

♦ 9 березня – черв'ячний Місяць.

Індіанці називали його Місяцем хробака. У цей час земля розмерзалася і на її поверхні з'являлися дощові черв'яки. Його ще називали повним Місяцем ворони або пісним Місяцем. Це другий з чотирьох Супермісяців, який наблизиться до Землі і буде здаватися особливо яскравим.

♦ 7 квітня – рожевий Місяць.

Повний місяць і третій Супермісяць. Індіанці називали його рожевим Місяцем, бо з’являвся рожевий мох і перші весняні квіти. Іноді його називали «рибним», бо у цей час року риба пливла вгору за течією на нерест.

♦ 7 травня – квітковий Місяць.

Повний місяць і останній Супермісяць у 2020 році. Індіанці називали його квітковим Місяцем, тому що в цей час буяли весняні квіти.

♦ 5 червня – полуничний Місяць.

Індіанці називали його повним полуничним Місяцем, адже в цей час достигав урожай полуниці. Іноді його ще називали повним Місяцем троянди або меду.

♦ 5 липня – оленячий Місяць.

Індіанці називали його оленячим, тому що самці оленів починали нарощувати нові роги. Також його називали Місяцем грому або сіна.

♦ 3 серпня – осетровий Місяць.

Індіанці назвали його осетровим, тому що о цій порі року дуже легко можна було упіймати рибу.

♦ 2 вересня – кукурудзяний Місяць.

Індіанці називали його кукурудзяним, адже в цей період року збирали врожай кукурудзи.

♦ 1 жовтня – мисливський Місяць.

Індіанці назвали цей Місяць мисливським, тому що в цей час опадає листя і можна полювати на дичину. Його також називали Місяцем подорожей.

♦ 31 жовтня – блакитний Місяць

Повний місяць і блакитний Місяць. Рідкісна календарна подія, що випадає лише раз на рік.

♦ 30 листопада – бобровий Місяць

Індіанці називали його бобровим Місяцем, тому що ці звірі розпочинали будувати своє зимове житло. Його також називали морозяним або мисливським.

♦ 29 грудня – холодний Місяць

Індіанці назвали його холодним Місяцем, тому що ночі ставали довгими та морозними.

Жителі України змогли спостерігати в ніч з 10 січня на 11 січня затемнення Місяця, першого повного Місяця 2020 року, відомого як Вовчий Місяць. Це місячне затемнення є одним із чотирьох у новому році, кажуть астрономи.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»