Наступного тижня, Червона планета найближче «підійде» до Землі за останні 15 років.
Між двома планетами буде відстань всього 35,8 мільйона миль (майже 58 мільйонів кілометрів). Трапиться ця «зустріч»наступного вівтірка 31 липня. А цієї п'ятниці Марс опиниться в опозиції. Це означає, що Марс і Сонце найдалі віддаляться одне від одного.
На нічному небі Марс вже став яскравішим, ніж зазвичай, і буде світити ще більше, його яскравіть досягне піку в останній день липня. Астрономи очікують на гарний перегляд нічного неба на початку серпня.
Тим не менш, масова пилова буря на Марсі затуманює нормально видимі деталі поверхні Червоної планети.