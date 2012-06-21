Нові дані, отримані за допомогою радіоастрономічного комплексу Atacama Large Millimeter Array, дозволили вченим як слід вивчити дивовижну систему HD 101584, в якій колись відбулася «битва» двох зірок. Про масштаби цієї битви можна судити з величезної хмари, яка виглядає як переплетіння райдужних спалахів.
«Зіткнення зірок – не таке вже й рідкісне явище, як можна подумати. Буває так, що старіюча зірка перетворюється на червоного гіганта і захоплює сусідню зірку. Остання наближається до гіганта по спіралі і створює гравітаційні інтерференції, які змушують величезну зірку скидати свою оболонку завчасно. Наслідки такої боротьби ми і спостерігаємо на прикладі HD 101584», – розповідає Ханс Олофссон, астроном з Технологічного університету Чалмерса в Швеції.
Від червоного гіганта, який захопив сусідню зірку і перетворився у велику красиву газову хмару, залишилася лише голе ядро. Друга зірка, ймовірно, виявилася не в кращому становищі. Вчені кажуть, що вивчення подібних зіткнень може багато розповісти про завершальну стадію зоряної еволюції.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»