Астрономи з Університету штату Огайо в місті Колумбус виявили, що Сонце випускає велику кількість високоенергетичних гамма-променів, причому це відбувається в період мінімальної активності світила. За словами вчених, це якось пов'язано з магнітними полями, проте біль точний механізм цього явища поки залишається невідомим. Про це повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на видання Science News.
Високоенергетичні гамма-промені не створюються Сонцем безпосередньо, а виникають в результаті взаємодії космічних променів з протонами в складі сонячної речовини. Зазвичай гамма-радіація поглинається зіркою, проте присутність сильних магнітних полів змінює траєкторії космічних променів, і високоенергетичні фотони випускаються в зовнішній простір.
Дослідники проаналізували дані, отримані протягом 10-річних спостережень (з серпня 2008 року по листопад 2017 року), проведених за допомогою космічної обсерваторії НАСА Fermi Gamma-ray Space Telescope. Період низької сонячної активності припав на період 2008-2009 років, а високої – на 2013 рік. Вчені оцінили кількість подій випускання гамма-радіації, а також енергію фотонів, в залежності від активності Сонця.
Дослідники виявили, що Сонце випускає більше гамма-променів з енергією 50 мільярдів електронвольт (50 ГеВ), ніж передбачалося. Більш того, були зареєстровані промені енергією 100 ГеВ, при цьому вони виникали при низькій сонячній активності. Так, один з фотонів мав енергію 467,7 ГеВ. крім того, оскільки Сонце бомбардується космічними променями з усіх боків, слід було очікувати, що гамма-фотони випромінюються зіркою рівномірно, проте під час мінімальної активності Сонця енергетичні фотони випускаються екватором, а під час максимуму – переважно полюсами.
За словами астрономів, це вказує на незвичайну поведінку магнітних полів Сонця. Спроби пов'язати надлишок гамма-променів із сонячними спалахами і плямами поки не увінчалися успіхом. Вчені планують продовжити дослідження і виміряти сили магнітних полів за допомогою зонда Parker Solar Probe, який був запущений 12 серпня 2018 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»