Максимальне зближення Землі і Сонця може викликати незначне потепління, кажуть астрономи. Але ці зміни помітять тільки жителі Північної півкулі.
Це явище відбувається щороку. Земля обертається навколо нашої зірки не по ідеальній круговій орбіті, а по витягнутій еліптичній. Іноді наша планета найбільше віддаляється від Сонця, а іноді йде на зближення.
Сонце максимально наблизилося до Землі 5 січня, через що здаватиметься більшим. Диск світила виглядатиме на 3% більшим і в телескопі. Відстань від Землі до Сонця у цей час складе 147 мільйонів кілометрів.
Астрономи повідомили, що найдальшу точку від Сонця наша планета проходить на початку липня, тоді відстань між Землею і нашою зіркою становить 152 мільйони кілометрів.
Вони також розповіли про причини зміни пір року, які відбуваються зовсім не через зміни відстані між Землею і Сонцем. Вісь обертання Землі має нахил до площини земної орбіти. Повний оберт навколо Сонця відбувається за 365 дні 6 годин 9 хвилин і 10 секунд, а швидкість руху Землі – 29,765 кілометра в секунду.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»