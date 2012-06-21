Планети Сонячної системи діляться на внутрішні і зовнішні. Відповідно до класичної астрономії, внутрішні планети – це Венера і Меркурій. Їх орбіти проходять всередині орбіти Землі (вони знаходяться ближче до Сонця), тому вони і називаються внутрішніми.

Що таке Протистояння?

Однак зовнішні планети (Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун) можуть знаходитися на протилежній від Сонця ділянці неба. Іншими словами, екліптична довгота або елонгація планети відрізняється від довготи Сонця на 180°. Такий стан називається протистоянням планети і відбувається, коли Земля займає положення між Сонцем і будь-якою планетою. У зовнішніх планет поблизу протистояння можна спостерігати зворотній (ретроградний) рух.

Під час протистояння планета сходить одночасно із заходом Сонця – у цей період планета знаходиться ближче до Землі, ніж зазвичай. Тому на нашому небі вона яскравіша і має великі видимі розміри. Моменти поблизу протистоянь – найкращий час для спостереження зовнішніх планет Сонячної системи.

Коли ми зможемо побачити Юпітер в небі?

Юпітер є найбільшою планетою нашої сонячної системи – його видно практично завжди. Він сяє яскравіше, ніж будь-яка інша зірка у вечірньому небі. Під час протистояння в 2020 році Юпітер буде сяяти поруч з Сатурном, прямо перед сузір'ям Стрільця. Однак не хвилюйтеся, ви точно не переплутаєте Сатурн і Юпітер, оскільки останній виблискує в 14 разів яскравіше, ніж зірки першої величини (тобто найяскравіші зірки). За винятком Місяця і Сонця, лише Венера – найяскравіша планета – здатна перевершити Юпітер.

Юпітер досягне піку протистояння 14 липня 2020 року, близько 11:00 за київським часом і наблизиться до Землі на мінімальну відстань 15 липня близько 13:00 за київським часом. У протистоянні його місце розташування буде знаходитися перед сузір'ям Стрільця.

Як часто відбувається протистояння Юпітера?

Юпітер знаходиться в цьому положенні приблизно кожні 13 місяців – саме стільки потрібно Землі, щоб обігнути один раз Сонце щодо Юпітера. У підсумку, згідно з календарем, прийнятого людьми, з кожним роком Юпітер досягає протистояння на місяць пізніше. У минулому, 2019 році, це сталося 10 червня. Якщо ви пропустите це явище в 2020 році, то не хвилюйтеся! У вас знову буде шанс – 19 серпня 2021 року.

Плутон і Юпітер разом у протистоянні

Плутон досягне опозиції приблизно в один час з Юпітером – 15 липня. Стати свідком такого явища вдається досить рідко. Однак, варто нагадати, що для того, щоб побачити Плутон в небі своїми очима, вам буде потрібно телескоп з діаметром об'єктива не менше 250-300 мм.

Як уже було сказано вище, поруч з найвищою точкою ретроградного руху відбувається явище, яке ми називаємо протистоянням. Однак, оскільки Плутон знаходиться набагато далі від Сонця, ніж Юпітер, його ретроградний рух займає в середньому на шість тижнів більше, ніж аналогічний рух Юпітера. Ось деякі дати для наочного порівняння: початок ретроградного руху Юпітера припадає на 14 травня 2020 року, а завершується 13 вересня 2020. Дата протистояння Юпітера – 14 липня 2020 року, для Плутона це 15 липня 2020. Однак початок ретроградного руху Плутона – це 25 квітня 2020 року, закінчується воно 4 жовтня 2020.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»