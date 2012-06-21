Використовуючи телескоп Європейської південної обсерваторії (ESO), астрономи отримали знімок пари взаємодіючих спіральних галактик NGC 5426 і NGC 5427, що утворюють разом систему Arp 271. Дует розташовується на відстані приблизно 120 мільйонів світлових років від Землі.
«Вважається, що ці галактики знаходяться в процесі злиття, після якого вони утворять єдине ціле. У результаті взаємодії в найближчі кілька мільйонів років у них будуть з'являтися все більше нових зірок, причому нові світила народжуватимуться в газових перемичках, що з’єднують галактики. Щось схоже може трапитися і з Чумацьким Шляхом: ймовірно, приблизно через п'ять мільярдів років він зіткнеться з сусідньою галактикою Андромеди», — йдетьмя в повідомленні ESO.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»