Вчені відкрили нову магнітну масивну зірку. Її вдалося виявити за допомогою космічного телескопа TESS, націленого на пошук екзопланет.
Відкриття рідкісної зірки з найсильнішим магнітним полем належить астрономам з колаборації MOBSTER, препринт їх роботи опубліковано на порталі arXiv.org.
Нині відомо лише 11 магнітних зірок O-типу і менше ста магнітних зірок раннього B-типу. Дослідники на чолі з Олександром Давид-Ураза з Делаверского університету змогли виявити нову магнітну зірку В-типу.
HD 38170 має радіус близько 3,3 радіуса Сонця, а її маса — майже 3 масі Сонця. Період обертання нового світила — близько 1,38 земних дня, а вік магнітної зірки — 400 мільйонів років.
Як уточнюють вчені, для повного опису магнітного поля відкритої зірки HD 38170 необхідні додаткові дослідження.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»