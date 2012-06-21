Завдяки даним телескопа Gaia астрономи визначили точну відстань до Полярної зірки, вона становить 447 +/- 1,6 світлових років, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на журнал Research Notes of the American Astronomical Society. Крім того, вчені переглянули радіус, вік і масу зірки.
Незважаючи на те, що Полярна зірка – одна з найвідоміших зірок на небі, яка згадується ще в каталозі зірок «Альмагеста», складеному Птолемеєм майже дві тисячі років тому, вчені до цих пір не могли точно визначити відстань до неї. Сучасні оцінки давали похибку в підрахунках від 322 до 520 світлових років, що також заважало вивчити властивості зірки. Однак тепер, завдяки новим даним телескопа Gaia астрономи змогли отримати точне значення відстані.
Насправді Полярна зірка – це система з трьох світил: головна, Полярна А, зірка-надгігант, навколо якої обертаються дві зірки менших розмірів – Полярна B і Полярна Ab (або P). У новій роботі астрономи Скотт Енгл (Scott Engle), Едвард Гинан (Edward Guinan) і Петро Харманец (Petr Harmanec) проаналізували дані, отримані Gaia для компонента B, зірки з масою 1,39 сонячної маси. Вимірювання показали, що відстань до неї досягає 447 +/- 1,6 світлових років, що може бути застосовано до всієї системи. Абсолютна зоряна величина Полярної B складає 2,91. Це значення трохи вище того, яке слід очікувати для зірки спектрального типу F3V віком 60-100 мільйонів років.
Крім того, астрономи уточнили властивості головної зірки, Полярної А: її радіус дорівнює 47-50 сонячним, а маса – 6,4-6,7 мас Сонця, вік 55-65 мільйонів років. Це дозволило вченим визначити, що Полярна зірка, швидше за все, вперше перетинає смугу пульсаційної нестабільності на діаграмі Герцшпрунга - Рассела. Це відбувається, коли зірки сходять з головної послідовності, причому перетинати цю смугу вони можуть чотири або навіть п'ять разів.
Телескоп Gaia також допоміг скласти нову тривимірну карту Чумацького шляху: вона містить понад мільярд зірок. Крім того, він виміряв яскравість і колір 1,7 мільярда зірок, і зміни цих параметрів для 500 мільйонів об'єктів. Крім того, нещодавно йому вдалося відкрити свого першого білого карлика, забрудненого металами.