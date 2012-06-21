Спостерігаючи протягом декількох років за «коливаннями» зірки в сузір'ї Діви, астрономи відкрили дуже незвичайну гігантську екзопланету, яка обертається навколо неї по дуже витягнутій орбіті. Якби ця планета знаходилася в Сонячній системі, то її траєкторія пролягала б від Головного поясу астероїдів до Нептуна. Результати дослідження опублікував журнал The Astronomical Journal.

«Цей гігант не схожий на планети в нашій Сонячній системі. Більше того, планета не схожа на жодну з досі виявлених нами раніше екзопланет. Адже всі відомі світи, розташовані на досить великій відстані від своїх зірок, і мають орбіти з дуже низьким ексцентриситетом, тобто майже круглі. Ця відмінність говорить про те, що наша знахідка формувалася або розвивалася не так, як більшість інших планет», – розповідає Сара Блант, провідний автор дослідження з Каліфорнійського технологічного інституту (США).

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Згідно з нашими сучасними уявленнями нові світи формуються в дисках з газу і пилу, які обертаються навколо новонароджених зірок. Така модель передбачає, що життя всіх планет повинне розпочинатися з кругових орбіт.

Виявлена астрономами екзопланета, що отримала назву HR 5183 b, потрапила на свою настільки витягнуту орбіту ймовірно після того, як в минулому отримала гравітаційний удар від якогось іншого космічного об'єкта. Автори дослідження припускають, що найбільш вірогідний сценарій полягає в існуванні у HR 5183 b сусіда однакового розміру, який в минулому в ході досить близької зустрічі з HR 5183 b був виштовхнуть з системи, а сама HR 5183 b перейшла на високо ексцентричну орбіту.

«По суті, HR 5183 b – це «куля руйнувань», ця нова планета рухається, мов таран, змітаючи все на своєму шляху в системі», – зазначив Ендрю Говард, співавтор дослідження з Каліфорнійського технологічного інституту.





Екзопланету відкрили за допомогою методу радіальних швидкостей, який дозволяє виявляти нетранзитні світи, відстежуючи, як їх батьківські зірки «погойдуються» у відповідь на гравітаційний вплив.

Астрономи спостерігають за екзопланетою HR 5183 b з 1990-х років, але навіть сьогодні вони не мають точних даних, щодо орбіти екзопланети, так як, за оцінками авторів дослідження, планета робить один оберт навколо своєї зірки за 52-117 земних років.

«Ця планета більшу частину свого часу знаходиться в зовнішній області системи. А при наближенні до світила починає прискорюватися і таким чином огинає зірку. Саме мить «обльоту з прискоренням» ми і змогли зафіксувати, так як він створює відмінну сигнатуру в даних. Тому ми можемо бути впевнені, що спостерігаємо дійсно планету», – пояснив Ендрю Говард.

Результати показують, що метод радіальних швидкостей можна використовувати для виявлення інших екзопланет, що знаходяться на великій відстані від своїх зірок, не витрачаючи на це десятиліття. І, як стверджують автори дослідження, відкриття більшої кількості гігантських світів, подібних HR 5183 b, може прояснити їх роль у формуванні планетних систем.

«Коли ми тільки починали відкривати планетні системи у далеких зірок, ми очікували, що вони будуть дуже схожі на нашу Сонячну систему. Однак, вивчаючи цю царину глибше, ми отримували сюрприз за сюрпризом, і виявлена екзопланета HR 5183 b є одним з них. Такі відкриття показують нам, що всі планетні системи мають свої відмінні особливості, і це робить Всесвіт неймовірно різноманітним», – зауважив Ендрю Говард.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»