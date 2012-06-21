Астрономи відкрили дві зірки, які обертаються навколо одна одної з аномальною швидкістю. За даними дослідження, повний оберт займає всього 6 хвилин і 54,6 секунди.
Вся система менша за розмірами, ніж одна планета Сатурн. Але, як вважають вчені, вона здатна виробляти гравітаційні хвилі, досить інтенсивні, щоб їх можна було виявити лазерною інтерферометричною космічною антеною (LISA). Її запуск запланований на 20-30 рік, повідомляє Nature.
Відзначається, що виявити подвійні (бінарні) зірки непросто. Для земного спостерігача вони виглядають як одна точка світла.
Важливе відкриття вдалося зробити за допомогою 48-дюймового телескопа в Паломарській обсерваторії в Сан-Дієго.
Апаратура показала, що приблизно кожні шість хвилин досліджуваний об'єкт гасне, а потім знову повертає колишній блиск.
На думку вчених, це явище відбувалося, коли невелика зірка проходить перед своєю більшою «сестрою».
Подальші дослідження показали, що зірки є білими карликами. Судячи з усього, у найближчому (за мірками Всесвіту) майбутньому вони зіткнуться одина з одною, після чого відбудеться потужний вибух.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»