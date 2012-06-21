Вчені з Австралійського національного університету (ANU) виявили у Всесвіті наймасивнішу чорну діру. Вона у 34 мільярди разів більша за масу нашого Сонця.
Дослідники також з’ясували скільки голодна чорна діра «з’їдає» протягом доби. Її щоденна «трапеза» еквівалентна масі одного Сонця.
Ця гігантська чорна діра – відома як J2157 – її виявили у 2018 році.
«Маса чорної діри також приблизно у 8000 разів більша, ніж чорна діра в центрі Чумацького шляху», – каже доктор Крістофер Онкен. «Якби чорна діра Чумацького Шляху хотіла наростити масу J2157, вона мала б проковтнути дві третини усіх зірок нашої Галактики».
Коли і як ця чорна діра стала такою масивною залишається загадкою, але команда астрономів шукає більше чорних дір, сподіваючись, знайти потрібні підказки.
«Ми зрозуміли, що натрапили на дуже масивну чорну діру, коли зрозуміли її швидкі темпи росту», – сказав член команди доктор Фуян Біан, штатний астроном Європейської південної обсерваторії ( ESO ).
Досліджувати J2157 допомагали вчені з університету Арізони, які використовували дуже великий телескоп ESO в Чилі для точного вимірювання маси цієї чорної діри.
«Маючи таку величезну чорну діру, ми також хочемо дізнатися про галактику, в якій вона росте. Чи є ця галактика одним із гемотів раннього Всесвіту, чи чорна діра просто поглинула більшу частину її оточення? Нам доведеться й далі «копати», щоб зрозуміти це явище», – сказав доктор Онкен.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»