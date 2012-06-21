Астрономи вперше сфотографували сонцеподібну зірку в оточенні двох великих екзопланет. За словами вчених, це перше зображення багатопланетної системи навколо дивного сонця. Зірка TYC 8998-760-1 знаходиться на відстані 300 світлових років від Землі, має таку ж масу, що і наше Сонце, але вона набагато молодша, їй лише 16,7 мільйона років, йдеться в повідомленні Astrophysical Journal Letters.
Команда вчених з Європейської організації астрономічних досліджень у Південній півкулі (ESO) під керівництвом Олександра Бона з Лейденського університету (Нідерланди) зробила цей знімок за допомогою «Дуже великого телескопа» (VLT), який знаходиться в чилійській пустелі Атакама. Технічно VLT спроможний отримувати чіткі зображення.
На зображенні видно, що по діагоналі від схожої на сонце зірки TYC 8998-760-1 знаходяться дві яскраві точки. Це два молоді газові гіганти, які обертаються навколо свого сонця на відстані 160 і 320 астрономічних одиниць. Для порівняння: газові планети Юпітер і Сатурн знаходяться всього в п'яти або десяти астрономічних одиницях від Сонця.
Екзопланета TYC 8998-760-1b має радіус втричі більший за радіус Юпітера, а її маса становить 14 мас Юпітера. А нещодавно відкрита друга планета, TYC 8998-760-1c, у 6 разів масивніша за Юпітер.
Спостереження за планетною системою TYC 8998-760-1 допоможе астрономам краще зрозуміти, як формувалася і розвивалася Сонячна система. Крім того, спостереження за TYC 8998-760-1 дає прекрасну можливість перевірити динаміку розвитку молодих газових гігантів у таких системах: сформувалися ці планети біля зірки чи мігрували. Згідно з існуючою теорією, багато газових планет згодом мігрують на останню орбіту навколо своєї зірки – так змінив свою орбіту Юпітер.
У планах учених не тільки дослідити взаємодію двох екзопланет між собою, говорить Бон, але і «виявити менш масивні планети навколо цієї зірки, що може вплинути на розуміння історії Сонячної системи».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»