За допомогою 8-метрового телескопа обсерваторії «Gemini» астрономи отримали перше кольорове зображення загадкового об'єкта, що обертається навколо Землі. Його розмір, згідно з отриманими даними, не перевищує декількох метрів, при цьому природа цього міні-Місяця поки невідома – об'єкт може бути як природного походження, так і рукотворним, тобто об’єктом, запущеним кілька років тому в космос людиною.
«У будь-якому випадку це дуже цікавий об'єкт, про який необхідно зібрати більше даних, щоб зрозуміти його походження», – розповідає Григорій Федорець, який очолював спостереження.
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Об'єкт, що одержав позначення 2020 CD3, вперше був помічений 15 лютого 2020 року. Якщо він має природне походження, наприклад, є астероїдом, то стане лише другим відомим кам'янистим супутником Землі, будь-коли виявленим, не рахуючи Місяць. Його попередник, відкритий у 2006 році, був викинутий з орбіти нашої планети.
«Додаткові спостереження для уточнення положення 2020 CD3 допоможуть нам визначити орбіту цього загадкового об'єкта і його можливе походження. Відбивна здатність міні-Місяця також є важливою підказкою, так як у кам'янистих тіл, як правило, цей показник відносно низький у порівнянні з, наприклад, відпрацьованими ракетними прискорювачами», – кажуть вчені.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»