Астрономи з Технологічного університету Суінберна (Австралія) і Каліфорнійського технологічного університету (США) вивчили зоряні скупчення в нашій галактиці і змоделювали еволюцію Чумацького Шляху.
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Короткий звіт про дослідження вони опублікували на сайті університету Суінберна. Астрономи поставили перед собою завдання зрозуміти, як була «спроектована» і «побудована» наша галактика.
Для цього команда на чолі з професором Дунканом Форбсом використовувала дані досліджень зоряних скупчень, що дозволило простежити еволюцію Чумацького Шляху.
Вченим вдалося ідентифікувати ті зоряні скупчення, які були утворені в межах нашої галактики на ранній стадії її формування. Це дозволило відокремити їх від тих скупчень, які з'явилися пізніше – в результаті поглинання Чумацьким Шляхом невеличких галактик-супутників. Тобто, Чумацький Шлях здійснив галактичну крадіжку.
Більшість придбаних зоряних скупчень належали всього лише п'яти галактикам-супутникам. Останні вже давно не існують, проте їх компактні зоряні скупчення збереглися і живуть мільярди років.
Команда проаналізувала рух, вік і хімічний склад зоряних скупчень. На підставі отриманих даних професор Форбс зробив висновок, що деякі з поглинених галактик-супутників володіли яскравими ядрами в своїх центрах. Вони містили великий обсяг газу – матеріалу, необхідного для утворення нових зірок.
Комп'ютерне моделювання було виконано астрономами з Каліфорнійського технологічного інституту за допомогою суперкомп'ютера. Воно показало, як саме могла утворитися наша галактика. Суперкомп'ютер допоміг створити модель еволюції з самого раннього моменту утворення Чумацького Шляху.
«Коли ви дивитеся в нічне небо, то можете бачити деякі зірки і зоряні скупчення, які сформувалися за межами нашої галактики, – говорить професор Форбс. – Це чужорідні об'єкти, але вони стали частиною Чумацького Шляху – такого, яким ми його знаємо нині».
Вчений зазначає, що у нашої галактики, ймовірно, було дуже бурхливе минуле. Але це майже не зашкодило зоряним скупченням. До наших днів вони дійшли практично неушкодженими.
Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр" вчені показали анімацію про розмір Всесвіту. Чумацький Шлях – лише одна-однісінька галактика з трильйонів, яка є у Всесвіті. Вона простягається в усіх напрямках приблизно на 46 мільярдів світлових років. Але Всесвіт продовжує розширюватися. З'являються нові зірки, космос еволюціонує.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»