ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Астрономи вивчили найгарячішу екзопланету нашої галактики
Екзоланета, що отримала назву G 9-40b, знаходиться в системі карлика спектрального класу М всьго за 91 світловий рік від Землі. За космічними мірками – це зовсім поряд.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У сузір'ї Риб виявили планету, схожу на Землю
Спочатку цей об'єкт був відкритий в 2019 році за допомогою космічного апарата NASA Kepler під час другого етапу його місії, що отримав назву К2. Екзопланета була виявлена транзитним методом. Однак залишалися сумніви, що результати, отримані Kepler, були викликані впливом фонової зірки, а не екзопланети.
Нове дослідження, проведене з використанням інструменту Habitable-zone Planet Finder (HPF), спектрографа, встановленого на 10-метровий телескоп «Хобі-Еберлі» підтвердило, що знайдений об'єкт є екзопланетою. G 9-40b приблизно вдвічі більша за Землю. Спостереження дозволили визначити верхню межу маси екзопланети – вона дорівнює приблизно 12-ти земним масам.
Зірка G 9-40, навколо якої обертається екзопланета, робить повний оберт навколо своєї осі кожні 29 днів і має температуру поверхні майже 3 100 градусів (температура поверхні Сонця становить приблизно 5 500 градусів за Цельсієм).
«G 9-40b є однією з 20 найближчих до Землі транзитних екзопланет, що робить це відкриття воістину захоплюючим. Завдяки значній глибині транзиту, G 9-40b є прекрасним кандидатом на вивчення складу атмосфери за допомогою телескопів наступного покоління», – каже Гудмундур Стефанссон, провідний автор дослідження.
Планується, що екзопланета буде вивчена з використанням космічного телескопа Джеймса Вебба, який буде запущений у 2021 році.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" вчені NASA назвали шість "жахливих" екзопланет Чумацького Шляху.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»