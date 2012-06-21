Міжнародна група астрономів виявила у зірки LTT 9779 планету-гіганта, на якій рік триває всього 19 годин. Дослідження опублікував Nature Astronomy 21 вересня.

У матеріалі йдеться, що нова планета схожа на Нептун і розпечена до надвисокої температури. Вона обертається так близько до своєї зірки, що її рік триває всього 19 годин.

Дослідження показали, що планета «важить» вдвічі більше Нептуна, але має схожу з ним щільність.

Випромінювання зірки нагріває її більш ніж до 1700 градусів Цельсія. При таких температурах важкі елементи, наприклад залізо, можуть іонізуватися в атмосфері і роз'єднувати молекули. Тому вчені дивуються, як планета зберегла воднево-гелієву (H/He) оболонку так довго з урахуванням інтенсивного зоряного випромінювання.

Вони припустили, що якийсь час планета перебувала далеко від свого світила і лише порівняно недавно (за космічними мірками) підійшла до материнської зірки впритул.

За словами експертів, це «унікальна лабораторія» для вивчення хімії планет за межами Сонячної системи.

Зірка LTT 9779 розташована на відстані 260 світлових років від Сонячної системи. Вона дуже багата металами – їх приблизно вдвічі більше, ніж на Сонці.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»