27 липня відбудуться відразу дві цікаві астрономічні події: повне місячне затемнення, яке триватиме рекордні 103 хвилини і забарвить Місяць у червоний колір, а Марс сяятиме майже так яскраво, як Венера.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Велике протистояння Марса відбудеться 27 липня, коли Земля проходитиме між Марсом і Сонцем, тоді дві планети максимально наблизяться одна до одної. Червона планета буде сяяти яскравіше за Юпітер (який у звичайний час займає почесне друге місце за яскравістю, поступаючись першістю лише Венері) в період з 7 липня по 7 вересня, але піку світіння Марсдосягне саме 27 липня.
За інформацією NASA, протистояння Марса відбувається кожні 26 місяців, але кожні 15-17 років цей момент потрапляє на перигелій планети – явище, коли орбіта Марса знаходиться найближче до Сонця, що і робить його таким яскравим (за умови, якщо спостерігач знаходиться на Землі). Останній раз така подія відбувалася в 2003 році – астрономи кажуть, що за останні 60 000 років яскравість Марса була тоді найвищою.
У цьому році таких високих показників ми не побачимо, але результат все одно буде вражаючим. Так як Земля знаходиться ближче до Сонця, ніж Марс, то вона і обертається навколо зірки приблизно вдвічі швидше (звідси і 26 місяців між протистояннями). Нині Марс ще не увійшов у свою пікову стадію світіння, але знаходиться під прямими променями Сонця, що і робить його дуже яскравим для стороннього спостерігача.
Варто відзначити також, що у Червоної планети буде конкурент. 27 липня також очікується повне місячне затемнення, яке триватиме цілих 103 хвилини – це буде найдовше затемнення XXI століття. Однак видно воно буде тільки в деяких районах Австралії, Азії, Африки, Європи та Південної Америки. Повне місячне затемнення також характерно червонуватим відтінком, який набуває супутник, тому в народі його прозвали «кривавий Місяць».