Лютневе небо за умови ясної погоди потішить любителів астрономії яскравими зимовими сузір'ями.
Після січневих зорепадів небо взяло невеликий перепочинок, але можна милуватися сузір'ями, а вечорами буде сліпуче сяйво Венера.
3 лютого розпочинається ранкова видимість Юпітера і Меркурія. 9 лютого відбудеться повний місяць, а на наступну ніч о 24:32 за київським чпасом Місяць опиниться в перигеї (найближчій до Землі точці навколоземної орбіти): відстань складе 360 463 кілометра. Внаслідок цього природний супутник нашої планети виглядатиме особливо великим і яскравим.
Високо в східній частині неба Велика Ведмедиця наближається до зеніту, під нею знаходяться Гончі Пси, Волопас і Північна Корона. Лівіше, в північно-східній стороні, піднімаються сузір'я Геркулес і Ліра, а над ними - Голова Дракона.
На півдні розташований Лев з його головною зіркою Регулом, на схід від з-за обрію сходить ромбовидне сузір'я Діва з яскравою блакитним зіркою Спіка, лівіше і вище добре помітно сузір'я Волопас з яскравою помаранчевої зіркою Арктуром.
Сонце рухається по сузір'ю Козерога до 16 лютого, а потім переходить в сузір'я Водолія. І хоча тривалість дня швидко збільшується, ночі ще досить довгі, і в північних широтах можна милуватися полярним сяйвом - його сезон закінчується в березні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»