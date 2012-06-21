Компанія ASUS представила сьогодні потужний Android-смартфон сучасності – ROG Phone 3. Раніше він вже дивував своїми результатами в бенчмарках.
Смартфон працює на Snapdragon 865 Plus. Він став одним із перших апаратів, анонсованих разом з новою платформою. ROG Phone 3 володіє просунутою системою охолодження. Об'єм оперативної пам'яті типу LPDDR5 може досягати 16 ГБ, а постійної – 512 ГБ UFS 3.1. Оскільки смартфон ігровий, частота оновлення екрану у нього досягає 144 Гц. Він підтримує понад 100 ігор. Завдяки оптимізації смартфон позбавлений проблеми троттлінга (коли процесор для захисту від перегріву втрачає в продуктивності). Також ASUS обіцяє стабільну ігрову продуктивність.
Смартфон живить величезний акумулятор на 6000 мАг. У PUBG, наприклад, ROG Phone 3 може пропрацювати 9,2 години (Galaxy S20 Ultra – 6,6 години). Пристрій підтримує 30-ватну зарядку.
Також ROG Phone 3 може добре розпізнавати жести, що важливо для ігор. Апарат оснащений сучасною системою мікрофонів. Що стосується системи камер, то вона потрійна. Складається з датчиків на 64 Мп, на 13 Мп і макрокамери.
ASUS також пропонує для смартфона контролери, спеціальні чохли, навушники і навіть монітор, що підключається.
ROG Phone 3 в варіанті з 16 ГБ + 512 ГБ буде коштувати – 1099 євро; у варіанті з 12 ГБ + 512 ГБ – 999 євро; у варіанті Strix Edition (8 ГБ + 256 ГБ) – 799 євро.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»